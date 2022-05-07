استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بجدة - #عاجل

طلاب وطالبات المدارس والجامعات يعودون لمقاعد الدراسة غدا ينتظم غدا طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، مستكملين رحلتهم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 شوال 1443 هـ 06 شوال 1443 هـ

مارينا اليخوت تستقبل زوار موسم جدة تستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت زوار موسم جدة غدا الأحد بالعديد من المطاعم والمقاه المتنوعة المطلة على الواجهة... جدة: عائشة العمودي جدة: عائشة العمودي 06 شوال 1443 هـ 06 شوال 1443 هـ

جامعة نورة تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليمICEE2022، ( التعليم في مواجهة الأزمات: فرص وتحديات)، الذي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 شوال 1443 هـ 05 شوال 1443 هـ

11.721 مستفيدا من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 شوال 1443 هـ 05 شوال 1443 هـ

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