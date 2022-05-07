اخبار السعوديه

استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بجدة - #عاجل

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طلاب وطالبات المدارس والجامعات يعودون لمقاعد الدراسة غدا

ينتظم غدا طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، مستكملين رحلتهم...

13f7d5662e.jpg الرياض : دوت الخليج
a555fa646a.jpg06 شوال 1443 هـ

مارينا اليخوت تستقبل زوار موسم جدة

تستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت زوار موسم جدة غدا الأحد بالعديد من المطاعم والمقاه المتنوعة المطلة على الواجهة...

icon-byline.pngجدة: عائشة العمودي
icon-clock.png06 شوال 1443 هـ

جامعة نورة تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليمICEE2022، ( التعليم في مواجهة الأزمات: فرص وتحديات)، الذي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 شوال 1443 هـ

11.721 مستفيدا من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 شوال 1443 هـ

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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