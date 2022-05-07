وتتابع وزارة التعليم بشكل مستمر مع جميع إدارات ومكاتب التعليم في المحافظات والمناطق جاهزية المدارس، واستمرار الزيارات الميدانية لمسؤولي الوزارة ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس للوقوف على استعداداتها لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بالشكل المناسب.
وقالت وزارة التعليم إنها بذلت جهوداً كبيرة خلال العام الدراسي الحالي في توفير بيئة مدرسية آمنة، ومعزّزة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى أولياء الأمور ودورهم البارز في مشاركة أبنائهم وتحقيق مبدأ التكامل مع الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب وطالبات المدارس والجامعات يعودون لمقاعد الدراسة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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