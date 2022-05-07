شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات المدارس والجامعات يعودون لمقاعد الدراسة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظم غداً طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، مستكملين رحلتهم التعليمية والعودة لمقاعدهم الدراسية، ومتابعة انتظام حضورهم وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، وتفعيل الشراكة مع أولياء الأمور والأسر؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه خلال الفصل الدراسي الثالث.

وتتابع وزارة التعليم بشكل مستمر مع جميع إدارات ومكاتب التعليم في المحافظات والمناطق جاهزية المدارس، واستمرار الزيارات الميدانية لمسؤولي الوزارة ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس للوقوف على استعداداتها لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بالشكل المناسب.

وبذلت وزارة التعليم جهوداً كبيرة خلال العام الدراسي الحالي في توفير بيئة مدرسية آمنة، ومعزّزة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى أولياء الأمور ودورهم البارز في مشاركة أبنائهم وتحقيق مبدأ التكامل مع الجميع.