الوثلان نائباً لرئيس الاتحاد العربي للدراجات للفترة 2022 – 2024

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات في اجتماعها الـ 35 اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن التزكية والتصويت بالإجماع لرئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان نائباً لرئيس الاتحاد العربي للفترة 2022 – 2024.

ويُعمل الاتحاد العربي للدراجات الذي تأسس عام 1975 ، تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الدراجة العربية لأفضل المراتب ، حيث شهد في يوليو 2018 م نقلة نوعية من خلال اعتراف الاتحاد الدولي للدراجات رسمياً بسباقاته وبطولاته، واعتبرها بطولات رسمية أسوة بالبطولات الدولية والعالمية .

وخلال الـ 47 عاماً تعاقب على رئاسة الاتحاد العربي ثلاثة رؤساء بدءاً من صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ، وأسندت بعد ذلك إلى الدكتور خالد بن إبراهيم التركي ثم تولى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئاسة منذ يونيو عام 1997م وحتى الآن، وكان مقر الاتحاد في العاصمة الرياض ، ثم انتقل إلى مدينة القاهرة ومن ثم إلى مدينة دبي وأخيراً إلى إمارة الشارقة.

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يذكر أن عبدالله الوثلان أسس في عام 2012 أول مجموعة مهتمة بالدراجات الهوائية على مستوى المملكة تحت مسمى “دراجتي” ، وعين عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات خلال الفترة 2013 – 2016 ، وانتخب رئيساً للاتحاد السعودي للدراجات للدورة 2021 – 2024 ، ورشح رئيساً للجنة التنظيمية الخليجية في ديسمبر 2021 م ، ونائب رئيس الاتحاد العربي للدورة 2022 – 2025 .

كما حصلت مجموعة “دراجتي السعودية” على جائزة الملك خالد فرع شركاء التنمية للعام 2019 ، وتحويلها في عام 2021 م إلى جمعية رسمية غير ربحية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإشراف وزارة الرياضة .