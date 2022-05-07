اخبار الخليج – stc البحرين تحصد جائزة «الابتكار التكنولوجي المتميز» لشبكة G5 الافتراضية الخاصة في حفل توزيع جوائز المجلة المالية العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت stc البحرين على جائزة «الابتكار التكنولوجي المتميز لتقنية G5 « ضمن جوائز المجلة المالية العالمية لهذا العام. حيث تم تقديم هذه الجائزة تقديراً على جهود stc البحرين في المساهمة في مجال التحول الرقمي وإنجازاتها الاستثنائية في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030. وباعتبارها أول مشغل تجاري للجيل الخامس G5 في المملكة، تواصل stc البحرين دفع حدود عجلة التكنولوجيا والابتكار لتمهيد الطريق لخدمات الاتصال والتقنيات المتطورة بالإضافة الى تعزيز البنية التحتية في البحرين. حيث كانت stc البحرين قوة دافعة لتقديم الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات في المملكة.

وعلق المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين قائلاً:» يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد من جديد التزامنا بتقديم خدمات متفوقة لعملائنا. ونحن واثقون من مكانتنا الريادية في عالم التحول الرقمي في البحرين وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. كما إننا نواصل تطوير تقنيات الجيل التالي لإحداث التغييرات الإيجابية لعملائها وشركائنا من خلال شبكتنا وبنيتنا التحتية المتينة «وأضاف: « تتمثل مهمتنا في تحسين حياة عملائنا من خلال تمكينهم من الحصول على أحدث التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى دفع حدود استثماراتنا في بنيتنا التحتية المتجددة، وتقديم خدمات اتصال متطورة وإطلاق التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي (AI)، والأمن السيبراني وغيرها الكثير.» في عام 2019، أطلقت stc البحرين أول شبكة جيل خامس G5 داخلية متكاملة في المملكة، بين LTE و G5، حيث تم إطلاق هذه الشبكة بالتعاون مع شركة Huawei، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مما يتماشى مع الرؤية الرقمية لشركة stc البحرين في إنشاء معايير تكنولوجية مبتكرة مع طرح تجارب وفرص جديدة لعملائها من الشركات والأفراد. من خلال هذا الإنجاز الهام، تعمل stc البحرين بنشاط على تطوير تطبيقات خدمات إنترنت الأشياء، بما في ذلك إدارة اسطول المركبات والمنازل الذكية وغيرها من الخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية.وقد تم تدشين شبكة 5G من قبل شركة stc البحرين من أجل استخدام أحدث التطبيقات والأنظمة الحديثة للارتقاء بالخدمات التكنولوجية في الشركة، وبالتالي تقديم أفضل التقنيات للعملاء والمستخدمين. يضع إنجاز اختبار VCN والتحقق منه الأساس لمزيد من الإنجازات في التحضير للشبكات اللازمة للوفاء بالمتطلبات التي تخدم المملكة بأحدث تقنيات شبكات 5G .تضاف هذه الجائزة إلى العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي فازت بها stc البحرين، بما في ذلك «جائزة الابتكار التكنولوجي المتميز» في MEA Business Technology Achievement Awards 2021 و «أفضل تطوير بنية تحتية رقمية» في جوائز مجلة الأعمال الدولية 2021.

اقتباس: تتمثل مهمتنا في تحسين حياة عملائنا من خلال تمكينهم من الحصول على أحدث التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى دفع حدود استثماراتنا في بنيتنا التحتية المتجددة، وتقديم خدمات اتصال متطورة وإطلاق التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي (AI)، والأمن السيبراني وغيرها الكثير.المهندس نزار بانبيلهالرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين.