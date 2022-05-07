اخبار الخليج – برامج «تقنية المعلومات» بجامعة البحرين تشهد إقبالاً كبيراً من الطلبة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عميدة كلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين الدكتورة حصة جاسم الجنيد، أن الكلية سوف تطرح – في العام الجامعي المقبل (2022-2023) – سبعة برامج على مستوى البكالوريوس، هي: الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وعلم الحاسوب، ونظم المعلومات، وهندسة الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وهندسة الشبكات.

ورحَّبت د. الجنيد بطلبة الثانوية العامة الذين سوف يلتحقون بالدراسة في جامعة البحرين. وأكدت «أن جميع برامج الكلية تلقى إقبالاً من الطلبة نظراً للحاجة الكبيرة في سوق العمل بمملكة البحرين، موضحة أن برنامجي الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، سوف يتم طرحهما للفترة الثانية (المسائي) أيضاً وذلك لكثرة الإقبال عليهما، وحاجة السوق إلى مخرجاتهما من جامعة البحرين.

وقالت: «نعيش في الثورة الصناعية الرابعة القائمة أساساً على التكنولوجيا الحديثة، والتي غيرت وستغير العالم تماماً، وبالتالي فإن جميع المؤسسات – سواء كانت المالية أو الخدمية أو التقنية أو الصناعية أو غيرها من المؤسسات في القطاعين العام والخاص – في سباق دائم على توظيف خريجي تخصصات كلية تقنية المعلومات التي تحظى بسمعة متميزة محلياً وإقليمياً.

وقالت د. الجنيد: «إن برامج البكالوريوس في علم الحاسوب وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات معتمدة من قبل مجلس الاعتمادية للهندسة والتكنولوجيا الدولي (ABET) منذ عام 2010، وتمَّت إعادة اعتماد برنامج هندسة الحاسوب في العام 2014 و2020، وأعيد اعتماد برامج علم الحاسوب ونظم المعلومات في العام 2017م أيضاً، ما يعني أن خريجي هذه البرامج يتلقون المناهج ذاتها التي يتلقاها الطلبة في أرقى الجامعات العالمية.