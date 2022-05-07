اخبار الخليج – مفهوم «الخيرة»

محمد بن مسعود - الدمام - يجعلنا نربط كل العثرات والعقبات الصغيرة أو الكبيرة بذلك المفهوم، فلا نعد نستضيق من أمر هو مكتوب لنا، والخيرة فيما اختاره الله قد يكون الأمر نفقاً نهايته نور وفتوح وخيرات لا ننالها إلا بهذه العقبات! (لا تَحسَبوهُ شَرًّا لَكُم بَل هُوَ خيرٌ لَكُم)، ففكرة الحملة هي مساعدة الناس في فهم معنى الخيرة والأخذ بها بربط ما يحدث لهم من عثرات وعقبات خيرة من الله اختارها لهم، فعند وقوع أحدهم في موقف حدث عكس ما كان يتوقع، فإنه يأبى عن المضي ويختار أن يعلق في ذلك الشيء ويقول في نفسه أن الله لا يحبه ولايقبل دعوته دون أن يفهم بأنه لرُبما كان شراً وأراد الله أن يوجهه لشيءٍ خيرٌ منه.

من أهدافنا:

جذب التركيز نحو أهمية الوثوق ﺑﺄن كل شيء يحدث عكس مساره المخطط له هو خيرة من الله سبحانه وتعالى.

سنتطرق أيضاً إلى بعض القصص التي حدثت في عصرنا هذا بمقابلات ومحادثات مع صاحب القصة يرويها لنا بلسان حاله، فالإنسان مهما أبصر من أمور لن تصل إلى حد اليقين بكونها الأصلح له، فعندما يسمع ما مرّ به غيره يأتي في مخيلته ما مرّ هو به ويفهم سببها أنها خيرة من الله له، فهذه الحمله هي مساعدة وإلهام للغير، والتذكير بوجود خيرة الله، فنسلم أمرنا له، ونتيقن بأن إختيار الله لنا هو الأفضل.

نحن مجموعة من طلاب باكالوريوس فنون وتصميم بجامعة البحرين قائمين على حملة توعوية بعنوان «خيرة».

قال تعالى» وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «

من مُنطلق آيات الله الكريمة، تسهم حملتنا في مساعدة الناس على تخطي العقبات من تيسير وتسهيل مفهوم الخيرة لهم، فنحن لا نعلم أيّ أرض وأيّ قرار هو الخير لنا، لكننا نؤمن أنّ الخيرة فيما اختاره الله لنا.

@_kheerah

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نص: زهراء إسماعيل عيسى، تصميم: مريم محمد