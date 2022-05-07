اخبار الخليج – ملصق توعوي «مضار إدمان القھوة»

محمد بن مسعود - الدمام - تعد القھوة أو الكافيين المشروب المنبه الأكثر استھلاكًا في العالم. یستمتع بھا البعض من فترة لأخرى، بینما جعلھا البعض مشروبًا أساسیًا ضمن عاداته الغذائیة. تتمحور فكرة الملصق حول المقارنة بين إدمان الكافيين واستهلاك الحليب. ومن أخطار إدمان الكافیین، أنه يعد منبھًا للسلوك والمزاج، إذ یؤدي إلى زیادة إفراز الأدرینالین الذي یفرز من طریق الغدة الكظریة وبالتالي إلى زیادة التوتر العصبي، والأرق أي إضطرابات في النوم، وزیادة معدل ضربات القلب مما یرفع ضغط الدم، وقد یسھم ذلك في الإصابة بأمراض القلب، وتؤدي إلى اضطرابات في وظائف الجھاز التنفسي، ویؤدي إلى الإصابة بجلطة في القلب. یجب الحذر من الإدمان على الكافیین إذ أنه یعد مثل العقاقیر النفسیة حیث أنه مع التعود علیه، یحتاج الجسم إلى زیادة الجرعة مع مرور الوقت إذ یعتاد الجسم على الجرعة المعتادة وتصبح غیر مؤثرة.
وفقًا لصحيفة BBC العالمية، فإن ٩٠٪ من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مدمنين على استهلاك الكافيين يوميًا. فما بالك بعدد المدمنين في العالم بأسرة؟
أيها المدمن ..
عقلك هو ما يجعل أمر إدمان الكافيين يبدوا درامياً ..
إهدأ كل شيء قابل للتصحيح والتصليح إلا صحتك وقلبك، كن الأهم بالنسبه لك ولا تجعل الإدمان يدمرك. أنقذ نفسك من الغرق في بحر الإدمان، باستبدال الكافيين بالحليب فهو يساعد على التخلص من الالتهابات ويساعدك على النوم بشكل أفضل ويخلصك من الأرق، ويساعدك أيضًا على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق. كما أن الحليب يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، لهذا فهو من بدائل الكافيين الطبيعية المفيدة.
نص وتصميم: زهراء إسماعيل عيسى
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