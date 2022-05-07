محمد بن مسعود - الدمام - يدخل غدًا الأحد، قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقصر العمل على المواطنين في 4 مهن بالقطاع الخاص، حيز التنفيذ.
وكانت “الموارد البشرية”، أصدرت قرارًا بقصر العمل على المواطنين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.
ويوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
أخبار قد تهمك
وكان القرار قد صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على المواطنين في جميع مناطق المملكة، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. بدء توطين 4 مهن في القطاع الخاص وتوفير 20 ألف وظيفة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.