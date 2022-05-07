غدًا.. بدء توطين 4 مهن في القطاع الخاص وتوفير 20 ألف وظيفة للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل غدًا الأحد، قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقصر العمل على المواطنين في 4 مهن بالقطاع الخاص، حيز التنفيذ.

وكانت “الموارد البشرية”، أصدرت قرارًا بقصر العمل على المواطنين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.

ويوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

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وكان القرار قد صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على المواطنين في جميع مناطق المملكة، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.