محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة ، المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة في المحافظة ، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
وتأتي هذه الجهود تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، مع جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات صوت ومكان للوضوء وغيرها ، و الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الصادرة من الجهات المختصة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة تفعّل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.