هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة تفعّل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة ، المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة في المحافظة ، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وتأتي هذه الجهود تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، مع جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات صوت ومكان للوضوء وغيرها ، و الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الصادرة من الجهات المختصة.