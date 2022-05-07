السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربائية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إنها وفّرت ستة مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في بيان إن هدف الوزارة هو تمويل تسعة مشاريع للمعادن والفلزات.

تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال ضخ مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتعدين من بين القطاعات التي تستهدف الرياض توسعيها.

تشمل المشاريع التسعة مجمعاً لألواح الصلب بقيمة أربعة مليارات دولار لبناء السفن، ومشاريع في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب «الأخضر»، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى. وكلا المشروعين قيد التنفيذ بالفعل كما هو حال مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة ملياري دولار.

وقعت الحكومة السعودية في الشهر الماضي اتفاقية لشراء ما بين 50 ألف و100 ألف سيارة كهربائية على مدى عشر سنوات من «لوسيد غروب» التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة أغلبية فيها.

وقال الخريف إن المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، وإن الوزارة تفحص الآن 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية، لافتاً إلى أن الاستثمارات ستستمر في جعل المملكة مركزاً للإنتاج والتعدين واللوجستيات في منطقة تمتد من أفريقيا إلى آسيا وتدعم أيضاً تحول قطاع التعدين السعودي حتى يتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته.