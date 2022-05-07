مانشستر سيتي يسعى لضم الفرنسي بوجبا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يبحث ضم بول بوجبا الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم.

ومن الممكن أن يرحل بوجبا عن المنافس مانشستر يونايتد بعد الموسم الحالي في صفقة انتقال حر حيث إن عقده سينتهي مع يونايتد في نهاية الموسم.

وكان لاعب خط الوسط رفض عرضا من يونايتد في الصيف الماضي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، يسعى مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا إلى توقيع عقد مع بوجبا لمدة أربعة أعوام مع إمكانية لتجديد العقد لمدة عام آخر.

يذكر أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان يسعى أيضا إلى ضم الفرنسي الدولي.

وانتهى الموسم الحالي بالنسبة لبوجبا بشكل مبكر وذلك بعد أُصِيْبَ في ربلة الساق خلال مباراة يونايتد أمام ليفربول في أبريل الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة.