محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يبحث ضم بول بوجبا الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم.
ومن الممكن أن يرحل بوجبا عن المنافس مانشستر يونايتد بعد الموسم الحالي في صفقة انتقال حر حيث إن عقده سينتهي مع يونايتد في نهاية الموسم.
وكان لاعب خط الوسط رفض عرضا من يونايتد في الصيف الماضي.
وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، يسعى مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا إلى توقيع عقد مع بوجبا لمدة أربعة أعوام مع إمكانية لتجديد العقد لمدة عام آخر.
يذكر أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان يسعى أيضا إلى ضم الفرنسي الدولي.
وانتهى الموسم الحالي بالنسبة لبوجبا بشكل مبكر وذلك بعد أُصِيْبَ في ربلة الساق خلال مباراة يونايتد أمام ليفربول في أبريل الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسعى لضم الفرنسي بوجبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.