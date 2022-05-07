محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – المستشفيات الحكومية: فريقٌ طبي مؤهل في أمراض الدم الوراثية.. والحرص على توفير رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة لجميع شرائح المجتمع

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النفيعي يدعو جامعة البحرين لإعادة النظر في الرسوم الدراسية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.