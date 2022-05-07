اخبار الخليج – الوزير خلف: 65% نسبة إنجاز مشروع الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي من منطقة سلماباد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن أعمال مشروع بناء الخط الرئيسي للصرف الصحي من منطقة سلماباد إلى تقاطع شبكة EوF- في المرحلتين الأولى والثانية مستمرة، حيث وصلت أعمال الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع إلى 85% من المشروع، فيما وصلت أعمال الإنجاز بالمشروع في المرحلة الثانية من المشروع 65%.

وقال إن أعمال المشروع تهدف إلى بناء عدد من الخطوط لتوصيل مشروع الرملي الإسكاني والمناطق المجاورة مثل سلماباد وعالي وبوري بشبكة الصرف الصحي، حيث سيخدم المشروع عدد من المجمعات السكنية والتي يمر بها وهي 702-704-705-706،712-714-744.

وأوضح الوزير خلف أن الأعمال في كلى المرحلتين مستمرة حيث تم في المرحلة الاولى تنفيذ تمديد أنابيب صرف صحي بإجمالي 1.6 كيلو متر وأنشاء محطة رفع لمياه الصرف الصحي بعمق 12 متر وقدرة رفع ل 900 لتر/ثانية، وأما المرحلة الثانية فتم تنفيذ تمديد انابيب صرف صحي بإجمالي 1.5 كيلو متر من أنابيب الصرف الصحي من إجمالي هذه المرحلة فيما يتم العمل في المرحلة الحالية على استكمال باقي الأعمال عن طريق حفر الانفاق، علما بان ما قد تم تنفيذه حتى الآن بالطريقة التقليدية وهي عن طريق حفر خندق مفتوح، مشيراً الى أن المشروع يأتي استكمالاً لشبكة الصرف الصحي لقرية سلماباد ضمن برنامج عمل الوزارة لتطوير خدمات الصرف في المحافظة الشمالية.

وبين أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي الحالية وتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي القائمة في المنطقة بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي للمناطق المستقبلية.

وأشار وزير (الأشغال والبلديات) إلى أن هذا المشروع يمثل استمراراً إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة في تطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق البحرين، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع التي ستسهم في توسعة دائرة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي.

وذكر الوزير خلف أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة المياه كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع العام في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن والمقيم.

الجدير بالذكر بأنه قد تم ترسية مشروع المرحلة الأولى على شركة بينونة الغربية بتكلفة إجمالية وقدرها 1,977,987 (مليون وتسع مائة وسبعة وسبعين ألف وتسع مائة وسبعة وثمانين دينار) فيما تم ترسية المرحلة الثانية من المشروع على ذات الشركة وبتكلفة تصل الى 1,518,825 (مليون وخمس مائة وثمانية عشر ألف، وثمان مئة وخمسة وعشرين دينار).