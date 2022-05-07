اخبار الخليج – المستشفيات الحكومية: فريقٌ طبي مؤهل في أمراض الدم الوراثية.. والحرص على توفير رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة لجميع شرائح المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - بالإشارة إلى ما نُشر في إحدى الصحف المحلية في يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، بعنوان «مرضى السكلر يعانون مع طبيب يعاملهم بطريقة غير مهنية» أكدت المستشفيات الحكومية بأن جميع ما يردها من ملاحظات واقتراحات هي محط اهتمام وتقدير، حيث أنها تثري الجهود المبذولة في التطوير الشامل للخدمات الصحية بما يعود بالنفع على المجتمع.

وشددت الإدارة على أنّ معالجة جميع الأمراض هي على رأس أولوياتها، كما تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وفق الإمكانيات المتاحة، ومن أهمها علاج مرضى فقر الدم المنجلي «السكلر» بما يصب في راحتهم وتخفيف آلامهم، كما تعمل على كل ما يلزم لتوفير العلاجات المناسبة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية لخدمة مرضى السكلر، حيث تتابع بشكل مكثف موضوعهم من خلال فريق طبي مؤهل في أمراض الدم الوراثية.

وأوضحت بأنّها تعمل باستمرار على تطوير سبل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل لمرض السكلر، والتي كان آخرها ‎ توفير أول علاج مكتشف منذ 20 عاماً في هذا المجال وهو دواء كريزانليزوماب، وإدخاله ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى السكلر، والذي أعلنت عنه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وهذا ما يؤكّد حرص مملكة البحرين على توفير رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة لجميع شرائح المجتمع، وتوفير احتياجاتهم من العلاج والرعاية الطبية وفق أحدث ما توصلت إليه الدراسات والبحوث الطبية.

كما أكدت الإدارة أن صرف الأدوية يخضع لبروتوكولات معتمدة لديها، وقد ينزعج المريض إذا لم يتوافق الصرف مع رغبته، حيث تلتزم الإدارة بصرف الأدوية وفق احتياجات المريض كونها عقاقير قوية لا يتم تغيير الكمية فيها إلا بما يتوافق مع العلاج.

وعلاوةً على ذلك، تحرص الإدارة على توصية جميع الكوادر التمريضية بالالتزام بالقوانين والأنظمة التي تندرج تحت مظلة المستشفيات الحكومية وتوعيتهم وحثهم على التعامل المرن مع المرضى وذويهم، بما يمكنهم من تقديم أعلى مستوى من الممارسات والرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية بمملكة البحرين.

وتحرص الإدارة على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي كادر طبي أو تمريضي يخالف القوانين والأنظمة، حيث أنّ من حق المرضى تلقي الرعاية الرحيمة والمحترمة التي تتناسب مع العادات والتقاليد .

وتنوّه إدارة المستشفيات الحكومية بأنها تستقبل جميع الملاحظات من قِبل المرضى وأهاليهم حول الخدمات والسياسات الصحية المتبعة، وتعمل على دراسة هذه الملاحظات ومناقشتها للوصول إلى قرارات وسياسات تصب أولاً وأخيراً في مصلحة المرضى، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة بما يحقق طموحاتهم.

كما أكدت المستشفيات الحكومية ضرورة تحري الدقة لتجنب نشر أي معلومات غير دقيقة، وتدعو لاستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما توضح ان جميع قنوات الاتصال بالمستشفيات الحكومية مفتوحة وجاهزة للرد عن أي استفسار.