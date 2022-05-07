السلطات الروسية: قتلى في حرائق تطال نحو 200 مبنى في سيبيريا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت السلطات الروسية عن وقوع قتلى في حرائق، طالت نحو 200 مبنى في سيبيريا، بحسب ما بثته قناة “الحرة” الأمريكية.

وتعاني منطقة سيبيريا في روسيا من حرائق الغابات على نطاق واسع، والسبب ربما يكمن في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد وإهمال قواعد السلامة من الحرائق.

وحسب مسؤولين محليين فقد وقع في صيف 2021 أكثر من 216 حريقا اندلعت في أنحاء البلاد، وقد اتسعت المساحة الإجمالية التي اجتاحتها الحرائق وقتها إلى 1.500000 هكتار.