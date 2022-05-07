محمد بن مسعود - الدمام - كشفت السلطات الروسية عن وقوع قتلى في حرائق، طالت نحو 200 مبنى في سيبيريا، بحسب ما بثته قناة “الحرة” الأمريكية.
وتعاني منطقة سيبيريا في روسيا من حرائق الغابات على نطاق واسع، والسبب ربما يكمن في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد وإهمال قواعد السلامة من الحرائق.
وحسب مسؤولين محليين فقد وقع في صيف 2021 أكثر من 216 حريقا اندلعت في أنحاء البلاد، وقد اتسعت المساحة الإجمالية التي اجتاحتها الحرائق وقتها إلى 1.500000 هكتار.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: قتلى في حرائق تطال نحو 200 مبنى في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.