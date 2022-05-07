شاهد روعة تفاصيل “التوسعة السعودية الثالثة” ..قباب ومشربيات وزخارف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة كشفت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي نشرتها رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، عن جوانب جمالية اتسمت بها التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف.

وتعد التوسعة السعودية الثالثة نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ المسجد الحرام وتحوي عديداً من التصاميم المعمارية ذات الجودة العالية والشكل الهندسي المميز، حيث يعلو مبنى التوسعة السعودية الثالثة تقاسيم معمارية شاهقة وأسقف عالية وشرفات وفراغات رحبة عمادها الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة، تحليها خطوط عربية من الثلث للنصوص القرآنية، والزخارف الهندسية، الأمر الذي يسهم في إضافة مزيدٍ من البهاء والجمال الذي يكسو فراغ التوسعة.

كما تتجانس ملامح التوسعة مع النمط العام لحلية المسجد الحرام، وجاءت الزخارف بترويقتها عملاً هندسياً ساد فيه مبدأ التجريد، وانتشر استعمال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة، منها النحاسية والزجاجية والخزفية والرخامية، إضافة إلى أن الزخارف الهندسية استخدمت في أشكال متعددة في الفن والعمارة الإسلامية.

وطُرّزت التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف بتنفيذ 22 قبة زجاجية ذات طابع هندسي وجمالي متميز تعكس عناية الدولة -رعاها الله- بالحرمين الشريفين، من خلال تصميم المسجد الحرام بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من تراثنا الإسلامي العريق، مع مراعاة مواكبة الجوانب العصرية في التصاميم، وتسخير الإمكانات التقنية لذلك، لتأتي هذه التصاميم بمنظر جمالي وعملي في آن واحد تخدم قاصدي بيت الله الحرام.

وتنوّعت القباب ما بين ثابتة ومتحركة، حيث تم تنفيذ 12 قبة زجاجية متحركة، و6 قباب زجاجية ثابتة على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، و4 قباب ثابتة غير زجاجية على القاعات الوسطية الموجودة في الطابق الثاني. أخبار قد تهمك

وتتضمن القباب المتحركة البالغ عددها 12 قبة عملاقة تقع أعلى الممر الشرقي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي (٣٦م)، وارتفاع داخلي (٢٥م) ووزن (٨٠٠ طن) مطرزة بواجهات داخلية وخارجية من الرخام والزجاج للفتحات، فيما طرّزت الأسطح الخارجية بالفسيفساء الملوّن، والأسقف الداخلية بالخشب المرصع بالأحجار الكريمة.