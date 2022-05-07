234 إصابة بكورونا و«صفر» وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل «صفر» وفيات بسبب كورونا، وتسجيل 234 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 755,076 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 103 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742,451 حالة.

وأضافت، أنه تم تسجيل «صفر» وفيات، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 9099 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,452,594) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عامٍا فما فوق لمن يرغب، وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.

وذكرت وزارة الصحة، أن الجرعة التنشيطية الأولى مهمة جدًّا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية. أخبار قد تهمك

وأوضحت «الصحة» أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات، وهي: الجميع من عمر 16 سنة وأعلى، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.