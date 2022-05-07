اخبار الخليج – «الشورى» يبحث غدًا إعادة تنظيم قطاعي «الشباب والرياضة» وحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.. واتفاقيتي «مركز التحكم بشبكات الكهرباء والماء»

محمد بن مسعود - الدمام - يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس غدًا (الأحد)، تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي، وذلك في إطار استكمال سلسلة التشريعات التي صدرت في مجال تطوير ودعم الرياضة، ومنها قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020، الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، وأجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، وكذلك صدور المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.

وسيناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والذي يهدف إلى تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواءً ارتكبت داخل إقليم المملكة، أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبل.

كما سيبحث المجلس تقرير آخر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020م، والذي يهدف الى مواجهة أخطار هذه الأسلحة من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ويحقق تقدمًا في نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة بما يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة، كما يهدف إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسماها بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام مشروع القانون.

وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022، والتي تهدف إلى تطوير ودعم المشاريع الحيوية في البلاد.