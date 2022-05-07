اخبار الخليج – جمعية ألواني البحرين تعلن تشكيل لجنة للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية ألواني البحرين عن تشكيل لجنة للشباب لمساعدة الجمعية على تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج تعمل على تفعيل طاقات الشباب وتأهيلهم وبناء قدراتهم وزيادة مساهمتهم في مختلف مجالات التنمية الوطنية في مملكة البحرين.

وقالت رئيسة اللجنة الآنسة مريم علي إن اللجنة ستعمل بشكل أساسي على استكشاف مجالات ابتكار وابداع جديدة أمام الشباب بما في ذلك التقنيات الجديدة ذات الصلة بالطاقة المتجددة والبيولوجيا وتنقية النانو وتطبيقات الذكاء الصناعي والبلوك تشين والعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي) والميتافيرس وغيرها.

وأضافت خلال كلمة لها بمناسبة الإعلان عن تشكيل لجنة الشباب في جمعية ألواني البحرين إن اللجنة ستعمل بشكل خاص مع الفتيات البحرينيات الساعيات إلى الاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في ميزانية أسرهن، وذلك بما يتوافق مع الأهداف ذات الصلة لجمعية ألواني.

ودعت رئيسة اللجنة الشباب البحريني الراغب بالعمل تحت مظلة هذه اللجنة للتواصل مع جمعية ألواني البحرين والانتساب لعضوية هذه اللجنة، وقالت «نرحب بجميع الشباب البحريني الراغب في خدمة وطنه وبناء مهاراته، وندعو الجميع للمساهمة في وضع خطة عمل اللجنة ومبادراتها للمرحلة القادمة».

هذا وتسعى هذه اللجنة لتمكين الشباب البحريني من خلال استثمار قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز وعيهم وتنمية مبادراتهم من خلال منظومة عمل احترافية وشراكات فاعلة تحقق الأثر المستدام، وتحقيق جملة من الأهداف من بينها تطوير مهارات الحياة لدى الشباب، والمساهمة في استثمار طاقات الشباب في تنمية المجتمع، وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب في المجتمع.