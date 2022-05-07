دولة عربية تسجل حالات إصابة جديدة بهذا المرض الخطير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت السلطات العراقية، أنه تم تسجيل أولى حالات الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة.

وأوضحت أن محافظة كركوك في شمال البلاد، سجلت حالة وفاة بالحمى النزفية، وذلك غداة تسجيل محافظة نينوى أولى حالات الإصابة بهذا المرض الذي ارتفعت الإصابات به مؤخراً في البلاد.

وكشفت وزارة الصحة العراقية وفق آخر الإحصاءات، أن البلاد سجّلت منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم «حمى الكونغو»، مؤكدة أن غالبية الحالات في الجنوب، وأن بينها 8 وفيات.

وأكدت أن الفيروس الخطير ظهر في الأيام الأخيرة في أحد المحافظات الشمالية، مع ذلك، فإنّ المرض لا يعد متفشيًا.

وأضافت أنه حسب آخر إحصائية، فقد تم تسجيل 8 حالات وفاة، منها حالة في محتفظة كركوك، فضلاً عن 5 وفيات في ذي قار، وحالة فاة في محتافظة المثنى وأخرى في بابل.

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وأشارت إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية، فإن المرض ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، من خلال ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة عند ذبحها، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته.ف4