شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : انحسار العاصفة الترابية على مناطق المملكة اليوم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رياح نشطة وسحب رعدية على الشرقية حتى الـ 6 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد ، إنحسار العاصفة الترابية التي أثرت على مناطق المملكة وتحولها الى عوالق ترابية بدءاً من اليوم بمشيئة الله تعالى.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على المنطقة الشرقية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، تشمل الجبيل والظهران والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة وتنتهي الحالة في السادسة مساء اليوم.