شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 10 لوحات ترحيبية وتوديعية على مداخل مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتركيب عشر لوحات، ترحيبية وتوديعيه، على مداخل ومخارج مكة المكرمة.

وذكر وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي بأن اللوحات وضعت على الطرق التالية (طريق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان(مكة-جدة السريع)، وطريق المدينة المنورة، وطريق الساحل، وطريق السيل، وطريق الهدا).

وقال الأحمدي وضع على كل مدخل من مداخل مكة المكرمة لوحتين الأولى تحمل عبارة (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ترحب بكم وترجو لكم إقامة سعيدة في بيت الله الحرام) للقادمين إلى مكة المكرمة، والثانية وضعت للمغادرين وتحمل عبارة (الرئاسة ترجو لكم سفرًا سعيدًا تقبل الله طاعتكم) .

وثمن الأحمدي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية تعاونها مع الرئاسة ، استشعارًا منها برسالة الرئاسة وهي تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية.