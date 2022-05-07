محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الرئيس الحالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بكوتونو أمس, المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا نصيرو باكو أريفاري. وسلم المبعوث الخاص خلال اللقاء رسالة خطية من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى فخامة الرئيس تالون. وبحث الجانبان خلال الاستقبال, مختلف التحديات التي تواجهها منطقة غرب أفريقيا شبه الإقليمية ولاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وبين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمهورية بنين يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.