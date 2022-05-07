“المسند”: كتلة الغبار الجاثمة فوق القصيم تتزحزح صوب الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، إن كتلة الغبار الجاثمة فوق القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن لأكثر من يوم، بدأت تتزحزح ناحية الجنوب بفعل الرياح الشمالية.
وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن تلك الكتلة تؤثر حالياً في الرياض وما حولها.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.
وقال المركز، كما لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.
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