ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 22 قتيلاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلنت الرئاسة الكوبية في بيان اليوم أن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق “ساراتوجا” وسط العاصمة هافانا وصل إلى 22 شخصا بينهم طفل، مشيرة إلى أنه تم نقل 64 مصاباً إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلا.
كان قد وقع صباح أمس ” الجمعة ” انفجار غاز في هذا الفندق أسفر عن تدمير واجهة المبنى وألحق أضرارا بالمباني المجاورة وتسبب أيضا بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق، ووصفت السلطات ما جرى بالحادث المؤسف.
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