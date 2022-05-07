مسئول يمني: الحوثي تعرقل دائما كل صفقات تبادل الأسرى لاختيارهم أسماء لا وجود لها

محمد بن مسعود - الدمام -

قال مسؤول ملف الأسرى في الحكومة اليمنية هادي هيج اليوم السبت إن مليشيات الحوثي تعرقل دائما كل صفقات تبادل الأسرى لاختيارهم أسماء لا وجود لها أو أسماء بعينها ويرفضون آخرين.

وأضاف المسؤول اليمني – في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) – أن الحوثيين يرفضون إطلاق سراح المدنيين الذين تم اختطافهم من الشارع.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم لجنة شئون الأسرى التابع للحكومة اليمنية ماجد فضايل إن الحكومة تتعامل مع ملف الأسرى الإنساني بانفتاح كامل، داعيا الحوثيين للتعامل بإيجابية مع المبادرات.

وأضاف فضايل – حسبما أفادت القناة – أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من الكشوف بأسماء الأسرى الحوثيين، لكن ميلشيا الحوثي تصر على المطالبة بأسماء لا وجود لها للمماطلة وإفشال مبادرات تبادل الأسرى.

وكان مكتب المبعوث الأممي لليمن قد أعلن في وقت سابق ترحيبه بإطلاق التحالف العربي سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن مبادرة إنسانية في إطار الهدنة واتفاق الأسرى.