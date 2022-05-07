شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب بمبادرة المملكة بإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا في اطار المبادرة الإنسانية للمملكة ، وثمنت تلك المبادرة وما سبقها من مبادرات والتي من شأنها الاسهام في طي ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن.

كما ثمنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل الى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.