اخبار دوليه – وسط رعب نووي.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا من غواصة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا من غواصة،في وقت تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية (بأسرع وتيرة ممكنة)

وقال جيش كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيشيعتقد أنه صاروخ باليستي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية على تويتر إن القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.

وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلهاالشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية “بأسرع وتيرة ممكنة”.

تجارب الصواريخ الباليستية

وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تجارب الأسلحة، واستأنفت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هذاالعام للمرة الأولى منذ عام 2017.

ولم تختبر كوريا الشمالية قنبلة نووية منذ عام 2017، لكن مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين يقولون منذ أسابيع إنهناك دلائل على بناء جديد في موقع بونجي-ري، وهو الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية، وإنكوريا الشمالية قد تختبر قريبا قنبلة أخرى.