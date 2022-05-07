أمريكا: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية الشهر الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر مساء أمس يوم الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تكون تستعد لإجراء اختبار نووي خلال الشهر الجاري.

وقالت بورتر إن الولايات المتحدة نقلت هذه المعلومات إلى حلفائها وشركائها، وأضافت في إيجاز صحفي عبر الهاتف “تشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تعد موقع الاختبارات النووية (بانجي- ري) ويمكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك خلال الشهر الجاري، سيكون اختبارها السابع”.

يذكر أن موقع الاختبارات النووية “بانجي- ري” كان مكان إجراء جميع الاختبارات النووية الستة التي أجرتها كوريا الشمالية حتى اليوم. وقد تم إجراء آخر اختبار في سبتمبر 2017.

وأضافت بورتر أن هذا التقرير “متسق” مع ما ذكرته بيونج يانج في تصريحات علنية في الآونة الأخيرة.