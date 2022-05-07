الأخضر يستهل تحضيراته لكأس العالم بمعسكر في إسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لكأس العالم 2022 بمعسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامجه الإعدادي للمونديال الذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل في دولة قطر .

ومن المقرر أن يخوض “الأخضر” خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وذلك على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر وسيتخللها مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، إلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.