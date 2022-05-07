اخبار الخليج – الدفاع المدني ينقذ سبعة أشخاص ويخمد حريقاً اندلع بمبنى في منطقة القضيبية

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني ينقذ سبعة أشخاص ويخمد حريقاً اندلع بمبنى في منطقة القضيبية بعد إخلاءه من قاطنيه، فيما تم نقل الأشخاص السبعة إلى المستشفى بواسطة الإسعاف جراء تعرضهم للاختناق، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع

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