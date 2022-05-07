شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سقوط أعمدة كهربائية واشتعال حريق بسبب موجة الرياح بالأحساء عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لا خسائر بشرية .. و"المدني" يوجه نصائح للسلامة عنـد هبـوب الرياح والعواصف الرملية

• الحـذر عنـد المـرور بجـوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي واللوحات الإعلانية

تعرضت الأحساء لموجة رياح قوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحياء.

ووفقًا لـ"الإخبارية" ، لا يوجد أي خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التي شهدتها الأحساء.

وباشرت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنطافة بأمانة الأحساء أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء.

ووجه الدفاع المدني نصائح للسلامة ، عنـد هبـوب الريـاح والعواصف الرمليـة، وتتمثل في ، البقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعـدم الخروج إلا عنـد الضـرورة ، الحـذر عنـد المـرور بجـوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.