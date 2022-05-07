رياح نشطة وأتربة مثارة على الخرخير وشرورة ويدمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير، ومحافظتي شرورة ويدمة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الواحدة ظهراُ.

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