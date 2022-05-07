محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت , رياح نشطة وأتربة نشطة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج علي محافظة ينبع وينبع النخل والرايس

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١١ صباحا تسمر حتي الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت

كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وتدني مدى الرؤية .. تنبية من “الأرصاد” لسكان مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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