اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غير مستقر مع فرصة لتساقط الأمطار ومغبرًا أحيانًا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم، السبت، سيكونبمشيئة الله تعالى غير مستقر مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار رعدية و مغبرًا أحيانًا.

الرياح: متقلبة الاتجاه أو شرقية من 7 إلى 12 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أو أكثر أحيانًا ثم تتحول إلىشمالية في وقت لاحق من النهار وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا؛ كما تحذر الأرصاد من رياح قوية و هبات شديدةالسرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، و يصل إلى 8 أقدام أثناءالهبات.

درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 25%.