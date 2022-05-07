الرياح: متقلبة الاتجاه أو شرقية من 7 إلى 12 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أو أكثر أحيانًا ثم تتحول إلىشمالية في وقت لاحق من النهار وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا؛ كما تحذر الأرصاد من رياح قوية و هبات شديدةالسرعة.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، و يصل إلى 8 أقدام أثناءالهبات.
درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 25%.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غير مستقر مع فرصة لتساقط الأمطار ومغبرًا أحيانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.