مارينا اليخوت تستقبل زوار موسم جدة

وتتميز منطقة المارينا بنادي اليخوت بإطلالتها البحرية البديعة، كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية لمدينة جدة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم ومقاه فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، وتتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والازياء والإكسسوارات . ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة ، ويمكن للزائر الحجز عبر هذا الرابط .
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