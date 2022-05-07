والله زمــان.. إعداد: ناصر محمد

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا منا للدور الذي لعبه الأوائل من الرياضيين، واعتزازًا منا لما قدموه في سبيل الرياضة والرياضيين من عطاء مادي ومعنوي طيلة سنوات عشقهم وولائهم للرياضة في بلادنا الغالية، سنخصّص هذه المساحة للعودة إلى الوراء لتقديم كل شيء وأي شيء عن هؤلاء الرياضيين، نذكّر الجيل الجديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على قلوبهم.

وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

الوحدة وفرحة الفوز بأغلى الكؤوس

فرحة فريق الوحدة بالفوز ببطولة أغلى الكؤوس لكرة القدم كأس حضرة صاحب السمو امير البلاد (كأس الملك حالياً) وذلك في موسم 1992 – 1993 حينما تغلب على المالكية 3 /‏ 1. وتضم الصورة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اتحاد كرة القدم، يوسف حسن مايسترو خط الوسط بالفريق، الصغير بدر ناصر محمد، حبيب منصور، الاداري المخضرم واللاعب السابق حسن يوسف بوعلي.

منتخب السلة للبنات في بطولة آسيا بالكويت

شارك منتخبنا الوطني للبنات في بطولة آسيا السابعة للشباب والشابات التي اقيمت في الكويت عام 1977، والصورة للفريق الذي ضم من اليمين وقوفاً نزهة البيات، روهنكيز دشتي، سامية القطان، توبة توراني، مشرفة الفريق لولوة ناصر، شمة بنت محمد آل خليفة، عائشة العامر، شريفة الفحل، امينة بنت سلمان آل خليفة، وجلوساً من اليمين مريم مرزوق، احلام خادم، شريفة محمد، انتصار خادم، ندى عوادة، شريفة درويش وسلطانة محمد.

سمو الشيخ علي بن خليفة وممارسة كرة الطاولة

حرص سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب سمو رئيس الوزراء على ممارسة هواية لعبة كرة الطاولة حينما كان ضابطاً في وزارة الداخلية ورئيساً للاتحاد البحريني لكرة السلة منذ عام 1974 واستمر حتى عام 2000، برقم قياسي في رئاسة اتحاد اللعبة.

والصورة لسموه في اواخر السبعينات وهو يمارس اللعبة في وزارة الداخلية، ويظهر في الصورة مع سموه عيسى الدوسري.

فريق التاج لكرة القدم

فريق التاج لكرة القدم حينما كان ضمن اندية الدوري الممتاز لكرة القدم في بداية السبعينات، وتضم الصورة من اليمين وقوفاً عبدالرحمن شريف، ابراهيم علي، عقيل باقي، محمد جناحي، عبدالله عيسى، فيصل محمد، كريم عبدالله، عبدالله عبدالقادر.

وجلوساً علي يونس، علي صالح، احمد البناء، سمير الياس، رضا رمضان، غلوم حسين (غولي) وعبدالحميد دشتي.

فيروز النسور وهدف في النهضة

مهاجم فريق النسور لكرة القدم ولاعب المنتخب الوطني فيروز غلوم في لقطة من مباراة فريقه مع النهضة عام 1969، ويبدو فيها وهو في طريقه لاحراز هدف التعادل لفريقه، ويظهر متابعة زميله حسن زليخ وحارس النهضة يوسف المالكي وعدد من لاعبي النهضة.