تأجيل دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - تأجلت دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022» المقررة في الصين في سبتمبر المقبل حتى تاريخ غير محدد، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني أمس الجمعة في وقت تكافح البلاد ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19».

ولم يكشف عن السبب لتأجيل آسياد 2022 ولكن الإعلان يأتي تزامنا مع مكافحة الصين موجة جديدة من الإصابات في «كوفيد-19» وتشهد بعض مدنها إغلاقا تامًا. وذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية على موقع «ويبو» الموازي لتويتر في البلاد «أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أن الدورة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في هانغجو، الصين بين 10 و25 سبتمبر 2022، ستؤجل».

وأضافت أن الموعد الجديد للحدث القاري «سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق».