الشباب يجدد لسالم حسين.. والنيجيري ديمبا تحت الأنظار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي تجديد عقد لاعبه ومدافعه سالم حسين لموسمين قادمين بعد المستويات الجيدة التي ظهر عليها منذ وصوله لارتداء القميص الماروني ونجاحه في الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة الأردني المدرب إبراهيم حلمي، ويعتبر سالم حسين من اللاعبين الشباب والصاعدين وبدأ مسيرته مع نادي المالكية قبل أن يشد الرحال لنادي الحد لمدة موسمين ومن ثم الانتقال للشباب في الموسمين الماضيين.

ويجيد سالم حسين اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع وسبق له تمثيل منتخباتنا الوطنية العمرية واختير مؤخرا لتمثيل المنتخب الأولمبي الذي سيبدأ اعداده وتحضيراته للاستحقاقات القادمة.

على صعيد متصل، يواصل الجهاز الإداري للفريق الكروي الشبابي مساعيه وتحركاته بهدف تأمين وتجديد عقود بعض لاعبيه ومنهم هداف الفريق النيجيري ديمبا الذي نجح في الحصول على لقب الهداف بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم برصيد 16 هدفًا، وعلم «الأيام الرياضي» أن هناك تحركات من بعض أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز تسعى لخطف اللاعب في ظل ما قدمه من مستويات جيدة مع الشباب هذا الموسم، وستتضح الصورة النهائية عن مسار اللاعب خلال الأيام القادمة لتحديد وجهته المقبلة إما بالبقاء مع الشباب ومواصلة مشواره أو الانتقال لناد جديد.