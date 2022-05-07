سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بمواصلة دعم الاتحادات الوطنية والإقليمية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعًا مع رستم إمام علي رئيس الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم ورئيس اتحاد منطقة وسط آسيا لكرة القدم، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس الاتحاد الآسيوي إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبيه.

وخلال اللقاء أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص الاتحاد القاري على دعم أواصر العلاقات المتينة مع الاتحادات الوطنية والإقليمية لما تمثله من ركيزة هامة من ركائز تطوير الكرة الآسيوية، مشددًا على أن قوة الاتحاد الآسيوي تنبع من وحدة أعضائه وتكاتفهم في سبيل تحقيق المصالح العليا لكرة القدم الآسيوية.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن ارتياحه للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم في سبيل تطوير منظومة اللعبة في البلاد والعمل على زيادة شعبيتها وتهيئة الظروف المثالية للمنتخبات الوطنية للمشاركة الفعالة في البطولات الإقليمية والقارية.

وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن احتضان طاجيكستان لمقر اتحاد وسط آسيا لكرة القدم يؤكد مكانتها الرائدة على ساحة اللعبة في منطقة وسط آسيا، كما يترجم حرصها المتواصل لإنجاح خطط وبرامج اتحاد وسط آسيا في مختلف المجالات.

واستمع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى شرح عن الخطط المستقبلية للاتحاد الطاجيكي واتحاد وسط آسيا، مبديا حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للإتحادين في سبيل تحقيق أهدافهما المرجوة على صعيد الارتقاء بمنظومة اللعبة في طاجيكستان ومنطقة وسط آسيا.

من جانبه رحب رستم أمام علي بزيارة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى طاجيكستان مؤكدًا ان الزيارة تعبر عن سياسة التواصل المستمر التي ينتهجها مع الاتحادات الوطنية الآسيوية منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد القاري من أجل مستقبل أفضل للعبة في القارة الآسيوية.

حضر اللقاء داتوك سري ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووحيد الدوي مساعد الرئيس، وفاهيد كرداني الأمين العام المساعد، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم.