في انطلاق ملحق الهبوط والصعود.. البديع يخطو بثبات بإطاحته «الفارس».. وتعادل عادل بين سترة والحد

محمد بن مسعود - الدمام - خطا البديع خطوة مهمة في إطار تثبيت نفسه ومقعده في دوري ناصر بن حمد الممتاز في الموسم القادم عندما تجاوز عقبة المالكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في انطلاق مباريات ملحق الصعود والهبوط ليضع في رصيده أول 3 نقاط، بينما خسر المالكية أولى مبارياته بانتظار ما سيفعله في مباراتيه المتبقيتين.

وشهدت المباراة ندية وإثارة بين الفريقين انتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لمثله، وتقدم البديع أولا عن طريق هدافه عبدالله الحشاش من ركلة جزاء، وأدرك المالكية التعادل عن طريق مدافعه سيد هاشم عدنان إثر ركلة حرة مباشرة، وفي الشوط الثاني عاد الحشاش ليضع البديع في المقدمة بهدف رأسي، إلا أن سيد هاشم عدنان عاد وأدرك التعادل للمالكية، ورجح محمد خالد حنش كفة البديع في نهاية المطاف بهدف ثالث وضع من خلاله لفريقه النقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية، خرج الحد وسترة بتعادل إيجابي وعادل بهدف لمثله، ليخرج الفريقان بنقطة الرضا، وتقدم سترة بهدف عن طريق البرازيلي جونيور، وأدرك الحد التعادل عن طريق مدافعه المتقدم طلال الشروقي.

وبعد بداية مثالية ومميزة من سترة ضغط من خلالها على مرمى الحد وهدده بعدد من المحاولات وافتتح في واحدة منها باب التسجيل بعد توغل المهاجم بارفو وهيأ الكرة إلى البرازيلي جونيور أودعها في سقف الشباك «5»، واستمر سترة بأفضليته وحاول عن طريق بارفو وجونيور وعلي العصفور ووليد الطيب الذي أهدر أغلى الفرص بتصدي الحارس الحداوي على خليفة للكرة «25».

ردة الفعل الحداوية تأخرت إلى منتصف الشوط الذي شهد مطالبة حداوية بركلة جزاء إثر ملامسة الكرة ليد بارفو، إلا أن عمار محفوظ كان له رأي آخر، ولم يتأخر طلال الشروقي في إدراك التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء «29»، وكاد بارفو أن يعيد سترة للمقدمة برأسية تصدى لها الحارس علي خليفة «34»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان المحاولات من أجل الخروج بالفوز وتبادلا السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن الخطورة بقت بعيدة عن الجانبين في ظل التحفظ والحذر الذي لعب به المدربان مريان عيد ومحمد الشملان، واستمر الحال على المنوال ذاته وسط محاولات خجولة ليخرج الفريقان بالتعادل.