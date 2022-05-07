كوريا الجنوبية تسجل 36900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات ال24 الماضية, 36900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 83 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 17 مليونا و504 آلاف و334, فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات 23 ألفا و289.

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