الهلال في مهمة استعادة التوازن والعودة للوصافة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات نارية، تختلف فيها طموحات الفرق المتنافسة ما بين المحافظة على آمالها بالمنافسة على اللقب وما بين الهروب من شبح الهبوط.

يحل الهلال ثالث الترتيب بـ49 نقطة ضيفاً ثقيلاً على ضمك صاحب المركز الخامس بـ42 نقطة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها عند الساعة (7:10) مساءً.

يتطلع الهلال لاستعادة توازنه سريعاً بعد خسارة مباغتة أمام الفيحاء بهدف في مباراة مؤجلة للمحافظة على آماله قائمة بالمنافسة على اللقب وأيضاً للعودة إلى الوصافة بعد أن فقدها لحساب غريمه التقليدي النصر.

وعلى الرغم من اتساع الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد إلا أن الفريق مازال يتمسك بأمل المحافظة على لقبه، وسيعاني الفريق في المواجهة من كثرة الغيابات في صفوفه لأسباب عديدة أبرزها الإصابات نتيجة الإرهاق بسبب كثرة المشاركات.