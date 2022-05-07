مفاجأة: جنوب روسيا جغرافيًا أقرب في السفر من جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن أقصى طول للمملكة هو 2270 كيلو متر، بينما أقصى عرض هو 1600كيلو متر تقريبًا.

وأوضح على حسابه فير «تويتر»، أنه في حال لو كان الشخص في مطار طريف ويستهدف الطيران إلى مطار جازان «1685كم»، فإن بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وأنقرة طهران اسطنبول أثينا تبليسي باكو، وجنوبي كل من روسيا وبلغاريا ورومانيا أقرب له من جازان.

وأضاف أنه لو كان الشخص في مطار الرياض وتستهدف الطيران إلى حقل (1270كم)، فإن بغداد و الكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء ومعظم إيران وغربي السودان أقرب له من الحقل.

وأشار إلى أنه لو أن أحد الأشخاص في مطار مركز الشيبة في الربع الخالي وتستهدف الطيران إلى حقل «2050كم»، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء، وطهران وكراتشي في باكستان ومومباي في الهند و كابول في أفغانستان وباكو في أذربيجان وجيبوتي وأسمرة أقرب له من الحقل