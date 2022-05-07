محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن أقصى طول للمملكة هو 2270 كيلو متر، بينما أقصى عرض هو 1600كيلو متر تقريبًا.
وأوضح على حسابه فير «تويتر»، أنه في حال لو كان الشخص في مطار طريف ويستهدف الطيران إلى مطار جازان «1685كم»، فإن بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وأنقرة طهران اسطنبول أثينا تبليسي باكو، وجنوبي كل من روسيا وبلغاريا ورومانيا أقرب له من جازان.
وأضاف أنه لو كان الشخص في مطار الرياض وتستهدف الطيران إلى حقل (1270كم)، فإن بغداد و الكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء ومعظم إيران وغربي السودان أقرب له من الحقل.
وأشار إلى أنه لو أن أحد الأشخاص في مطار مركز الشيبة في الربع الخالي وتستهدف الطيران إلى حقل «2050كم»، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء، وطهران وكراتشي في باكستان ومومباي في الهند و كابول في أفغانستان وباكو في أذربيجان وجيبوتي وأسمرة أقرب له من الحقل
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة: جنوب روسيا جغرافيًا أقرب في السفر من جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.