شكرا لقرائتكم خبر عن العيد «عيدين» مع المسنين بـ«سيهات الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرق المحبة والسلام التطوعي مبادرة لنزلاء مركز سعادة لرعاية المسنين بجمعية سيهات الخيرية، بحضور رئيس الجمعية شوقي المطرود تحت عنوان «لإسعادهم».

والتقى أعضاء فريق المحبة والسلام، والنزلاء والعاملون في المركز، على مائدة الفطور، في أجواء من الفرح الأسري، وذلك لإسعاد المسنين في الدار والمشاركة معهم فرحة العيد والفطور الجماعي معهم.

وعبر عضو الملتقى حسن العواد عن سعادته بمعايدة المسنين، وتناول الفطور، والحديث معهم لهو من أجمل اللحظات، وكذلك منصور المدن الذي أبدى سعادته بهذه المبادرة الإنسانية للملتقى.

أما رجاء القديحي، التي أعدت وجبة الفطور للنزلاء، فقالت: كنت حريصة على أن أقدم أفضل ما يمكن تقديمه لإسعادهم، ونقول الحمد لله الذي وفقنا في هذا اليوم المبارك أن نكون سبباً في سعادة المسنين والعاملين في المركز.