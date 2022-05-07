شكرا لقرائتكم خبر عن 150 وردة و«عيديات» للمنومين بـ«مستشفى القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت جمعية العوامية الخيرية هدايا متنوعة للمرضى المنومين بمستشفى القطيف المركزي، في رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الجمعية م. نصر آل الشيخ، أنه جرى تنظيم زيارة للمستشفى؛ لمعايدة المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفى، شملت توزيع 150 وردة، وقطع حلوى وشوكولاتة وعيديات، على المنومين في أقسام الأطفال والرجال والطوارئ، وذلك لمشاركة المرضى في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ودعم روحهم المعنوية، ونشر أجواء البهجة والسعادة في نفوسهم.

وأضاف: إنه جرى خلال الزيارة الاطمئنان على المنومين، وتبادل الحديث معهم، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية، التي تهدف للمشاركة في نشر مفهوم التواصل الإنساني، ومشاركة فرحة العيد، وإدخال السرور على قلوب الجميع.

وفي نهاية الزيارة، قدَّم رئيس الجمعية الشكر لرئيس شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى للمسؤولين في المستشفى على حسن الاستقبال، مشيدًا بالرعاية التي يتلقاها المرضى، ومتمنيًا الشفاء للجميع.

رافق رئيس الجمعية، في الزيارة، كل من رئيس لجنة التكافل طاهر آل درويش، والمدير التنفيذي بدر آل سعيد، ورئيس علاقات المرضى السابق بمستشفى القطيف عبدالله آل ليث، وعضو لجنة الاستشارات بالجمعية م. علي آل الشيخ، وعضو لجنة الخدمات بالجمعية عبدالله الزاهر، إضافة إلى مدير العلاقات العامة بالمستشفى باسم العصفور، والكادرين الإداري والطبي المكلفين.