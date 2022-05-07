شكرا لقرائتكم خبر عن صب الأعمدة الخرسانية والجدران الاستنادية بتقاطع «شارع 15 - أبو حدرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، العمل على تنفيذ مشروع تقاطع مدخل النابية «شارع 15»، مع طريق أبو حدرية السريع؛ لما له من أهمية بالغة في ربط حي النابية بطريق «الدمام - أبو حدرية» السريع، وكذلك ربط الأحياء المجاورة لحي النابية، والواقعة على جانبي الخط السريع ببعضها البعض، وذلك في إطار ما توليه وزارة النقل من اهتمام بمشاريع تنمية وتطوير المنطقة الشرقية.

صب القواعدوأوضح فرع النقل أن التقاطع المذكور يسهل عملية الانتقال لحركة النقل بين طريق «الظهران - الجبيل» السريع، وطريق «الدمام - أبو حدرية» السريع عبر الشارع «15»، مشيرًا إلى الانتهاء من صب كامل قواعد الجسر وجميع الركائز الوسطية والطرفية، بالإضافة إلى الانتهاء من صب وتركيب كامل الكمرات الخرسانية مسبقة الصب ولاحقة الإجهاد بإجمالي «72» كمرة.

الجدران الاستنادية

وانتهى الفرع من صب كامل الجدران الاستنادية «3، 4» الواقعة في الجهة الشمالية من التقاطع، بالإضافة إلى صب 402 عمود خرساني أسفل الجدران الاستنادية «1، 2» الواقعة في الجهة الجنوبية من التقاطع، من أصل 568 عمودًا، كما انتهى من صب 24 جزءًا من الجدران «1، 2» من إجمالي 58 جزءًا.

حديد التسليح ولفت فرع وزارة النقل إلى أن العمل جارٍ على استكمال أعمال الردم خلف الجدران الاستنادية «3، 4»، كما يجري تركيب حديد التسليح لبلاطة الجسر العلوية، بالإضافة إلى استمرار أعمال صب الأعمدة الخرسانية مع الحوائط للجدران الاستنادية «1، 2» حسب المناطق المتاحة.

كيابل كهرباءوبيّن أنه يعترض استكمال أعمال الجدران الاستنادية «1، 2» بالجهة الجنوبية، وجود كيابل كهرباء، وجارٍ المتابعة لإنهاء التعارض.