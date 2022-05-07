شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة أبطال نادي «تطوع» الإداري الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استهدفت مبادرة العيد، التي أطلقها نادي تطوع الإداري الصحي، التابع للجمعية السعودية للإدارة الصحية، مشاركة فرحة العيد مع المتطوعين والممارسين الصحيين الذين بذلوا الجهد والوقت في خدمة الدين ثم الملك والوطن. وذكر رئيس النادي بالمملكة ثامر الدرعان، أن هذه المبادرة جاءت بنسختها الثانية على التوالي، وتقام في جميع الأعياد الرسمية تجسيدًا لرؤية المملكة 2030، بدعم وتمكين من منظومة التطوع لنشر هذه الثقافة في جميع أنحاء المملكة، وقد تم توزيع الورود والشوكولاتة والعيديات على المتطوعين والممارسين الصحيين، لإدخال البهجة والسرور عليهم.