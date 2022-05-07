شكرا لقرائتكم خبر عن استمتاع بالطبيعة في واجهة الدمام البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت مظاهر البهجة والسعادة بعيد الفطر المبارك، في اليوم الخامس على التوالي، إذ تمازجت ألوان احتفال الأسر والعوائل والشباب والأطفال، بتفاصيل الطبيعة في واجهة الدمام البحرية.

وواصلت العوائل والأسر تدفقها، صوب الهواء الطلق، والمساحات الرحبة، مسجلة بصمة أكثر إشراقًا وتميزًا، لزخم وفرحة جديدة، تبدأ من الصباح وتستمر حتى ساعات الليل.

وجذبت الواجهات البحرية والمناظر الطبيعية والألعاب الزوار من الأطفال والأسر، للاستمتاع بأجواء العيد، إضافة إلى إقبال لافت من الشباب على التريض والمشي وركوب الدراجات، في الهواء الطلق.

واكتست المسطحات الخضراء حُلة العيد، بألوان جديدة مرصّعة بضحكات الأطفال، والمرح، ومظاهر البهجة، ومشاهد الاحتفاء، والملابس الجديدة، وسط منظومة خدمات متكاملة وجاهزية، على مدار الساعة.